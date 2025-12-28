Dos reos fallecen en una semana en centros penitenciarios

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un total de dos privados de libertad fallecieron en centros penitenciarios durante la última semana de diciembre, según confirmó el Ministerio de Justicia y Paz.

El primer caso ocurrió el pasado 24 de diciembre, cuando un hombre de apellido Mora y de 73 años fue ubicado fallecido en la cárcel del adulto mayor.

El adulto mayor fue declarado fallecido por el paramédico de la Cruz Roja que atendió el caso.

Mientras que la madrugada del domingo, un privado de libertad en el CAI Terrazas, de apellido López y de 40 años, fue ubicado sin vida por oficiales de la Policía Penitenciaria.

“De inmediato se activaron los protocolos correspondientes, abriéndose un incidente mediante la plataforma del 9-1-1. Asimismo, se dio aviso a la Cruz Roja Costarricense y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ)”, informó Justicia.

Hasta el 3 de octubre de este año, un total de 45 personas habían fallecido en centros penitenciarios, la mayoría por muerte natural, según las estadísticas de Justicia y Paz.