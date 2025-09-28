Un bus y un vehículo liviano colisionaron en la entrada a la Ruta 32, frente a las instalaciones del antiguo periódico La República, en San José de Goicoechea, San Francisco.

La alerta ingresó a las 7:08 a. m., momento en que la Cruz Roja Costarricense envió 2 unidades de soporte avanzado y 2 operativas al sitio.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos también se movilizó, ya que el vehículo liviano se habría incendiado al instante.

El accidente dejó 2 personas en condición crítica. La Cruz Roja trasladó una mujer de 30 años al Hospital San Juan de Dios y un hombre de 22 años al Hospital México.

Aún se desconocen las causas detrás del accidente.