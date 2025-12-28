Los cuerpos de rescate confirmaron que tras el aparatoso choque en Ruta 32, cerca de Río Sucio, se tuvo que trasladar a dos personas en condición crítica.

La colisión se produjo a las 5:00 p.m. de este domingo en el sentido hacia San José, donde se valoraron varias personas, pero únicamente dos requirieron trasladado en condición roja al centro médico.

Fotografía Catalina Mairena

Manuel Pérez, bombero, dio más detalles de lo ocurrido:

Las autoridades confirmaron más personas valoradas en la escena producto de la colisión.

Se desconoce la causa de los hechos. En el lugar se reportan largas filas de carros y congestión producto de la colisión y bloqueo de carril.

Fotografía Catalina Mairena

Fotografía Catalina Mairena