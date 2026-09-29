Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Dos mujeres fueron detenidas la mañana de este martes como sospechosas de estafar a varias personas con cursos de manejo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó tres allanamientos, dos en la provincia de Heredia y uno en Paso Ancho.

En apariencia, las mujeres detenidas publicaban anuncios y promociones de cursos de manejo en redes sociales para atraer clientes.

Además, exigían la cancelación por adelantado del costo del curso, con montos que oscilaban entre los ¢185.000 y los ¢220.000 por persona.

Tras recibir el dinero, evitaban iniciar las lecciones argumentando imprevistos, como enfermedad de los instructores o colisiones de los vehículos de enseñanza.

Posteriormente, dejaban de contestar las llamadas y mensajes y “bloqueaban” a las víctimas.

Los agentes judiciales contaban inicialmente con 47 causas en investigación, las cuales representan un perjuicio económico superior a los ¢9 millones.

El Ministerio Público notificó que en la Defensoría del Consumidor figuran 154 causas más vinculadas con estos mismos hechos, las cuales se incorporarán al expediente judicial.