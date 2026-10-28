Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Los sujetos vinculados a la banda de “Los Gery”, de apellidos Ramírez y Sánchez, detenidos el pasado lunes por la Fuerza Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), deberán descontar seis meses de prisión preventiva, emitida por el Juzgado Penal de La Unión.

Foto: MSP.

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Según las autoridades policiales, estas personas eran requeridas en una causa de la Policía de Control de Drogas (PCD) por el supuesto delito de venta de drogas. Durante el operativo se les decomisó un arma de fuego, dinero, dosis de drogas y celulares.

En junio de este año, los sospechosos no fueron ubicados por la policía durante unos allanamientos realizados por la PCD en junio.

Con la detención de estas dos personas, las autoridades suman un total de 28 detenidos vinculados a este grupo criminal.

Las autoridades piden a la ciudadanía reportar de forma confidencial y gratuita a la línea 1-1-7-6 y al correo [email protected] información valiosa para que las autoridades sigan deteniendo a personas que están vinculadas a grupos delictivos.

Hallazgos de la policía este lunes

Foto: MSP