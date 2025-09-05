Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este viernes a 2 jóvenes de 17 años, quienes figuran como sospechosos del homicidio de un hombre en vía pública en Río Azul de La Unión, Cartago.

La captura se realizó tras 4 allanamientos efectuados en esa comunidad, en los que además las autoridades decomisaron evidencia relevante para la investigación.

El caso

De acuerdo con el OIJ, los hechos ocurrieron la noche del sábado 16 de agosto en calle Lisanías de Río Azul, cuando la víctima, de apellido González de 40 años de edad, se encontraba en vía pública junto a otras personas.

“Aparentemente, se habría generado una discusión entre los presentes, siendo que los sospechosos habrían agredido al ofendido, lo despojaron de sus pertenencias y en un momento determinado uno de los menores sacó un arma de fuego y disparó contra la integridad física de la víctima, quien fue declarado sin signos vitales en la escena”, señaló el OIJ.

Arma decomisada por las autoridades. Foto: OIJ.

Los agentes del OIJ de La Unión indicaron que tras las pesquisas lograron identificar e individualizar a los 2 menores como sospechosos de en apariencia haber participado en el homicidio.

“Es así como este viernes a las 6:00 a.m., se procedió con la ejecución de los allanamientos donde se logró la detención de estos individuos. Durante el registro de los inmuebles, se decomisó evidencia de relevancia para esta investigación“, agregaron las autoridades.

El OIJ confirmó que ambos serán presentados ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.