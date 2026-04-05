Dos menores en moto resultan gravemente heridos tras choque

Dos adolescentes de 15 y 16 años aproximadamente resultaron gravemente heridos la noche de este sábado tras un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Matina, en Limón.

El incidente se registró alrededor de las 7:30 p. m., específicamente a unos 50 metros al sur de la Ruta 32, sobre una vía asfaltada en el sector de B-Line.

De acuerdo con información preliminar de la Cruz Roja, en el sitio colisionaron un vehículo liviano y una motocicleta en la que viajaban los menores de edad.

Aparatoso accidente en Matina, Limón. Foto: cortesía corresponsal.

Al lugar se desplazaron 2 unidades del comité auxiliar de Batán, cuyos socorristas valoraron a ambos pacientes, quienes presentaban una condición grave, con lesiones en la cabeza y fracturas en extremidades.

Aparatoso accidente en Matina, Limón. Foto: cortesía corresponsal.

Debido a la gravedad de sus heridas, los adolescentes fueron trasladados de forma inmediata a centros médicos. Uno de ellos fue llevado a la clínica de Batán, mientras que el menor de 15 años fue remitido al CAIS de Siquirres, bajo escolta de una radiopatrulla.

Aparatoso accidente en Matina, Limón. Foto: cortesía corresponsal.

De manera preliminar, se indicó que el accidente habría sido provocado por el aparente irrespeto a una señal de tránsito en un cruce debidamente demarcado. Además, trascendió que los ocupantes de la motocicleta no portaban en su totalidad los dispositivos de seguridad requeridos.

Las autoridades se mantienen investigando las circunstancias del accidente.

Con información de corresponsal.