Dos medallas y un mismo orgullo

El surf costarricense volvió a brillar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Rachel Agüero conquistó la medalla de oro en shortboard femenino y Sam Reidy obtuvo el bronce en la rama masculina.

Tras subir al podio, ambos conversaron en exclusiva con Grupo Extra, donde compartieron las emociones que les dejó una de las actuaciones más importantes de sus carreras.

Para Agüero, el oro representa el mayor logro de su trayectoria y el premio a años de sacrificio.

“Es la mejor medalla que tengo hasta el momento. Representa todo el esfuerzo, las levantadas a las 4 o 5 de la mañana para entrenar y el apoyo de toda la gente. Estoy muy feliz de traer esto a Costa Rica”, expresó.

Por su parte, Reidy destacó el valor histórico de su bronce, al convertirse en la primera medalla para Costa Rica en shortboard masculino dentro del ciclo olímpico.

“Es histórico para el surf de Costa Rica. Muy feliz de poder traer esta medalla para casa”, afirmó. Además, recordó la presión de enfrentar al dominicano Gian Marco Oliva con el apoyo de toda la afición local.

Agüero confesó que al finalizar la competencia no podía creer lo que había conseguido.

“Solo empecé a llorar de la felicidad. Al principio no lo asimilaba, estaba muy orgullosa de mí misma”, comentó.

Reidy resaltó la fortaleza mental que necesitó tras quedar fuera de la pelea por el oro.

“Tuve casi 40 minutos para cambiar mi mentalidad y enfocarme en el bronce. Lo logré y pude ganar la medalla”, explicó.

Uno de los momentos más emotivos para Rachel fue escuchar el Himno Nacional durante la premiación.

“La vez pasada fui plata y me quedé con la espinita. Esta vez sonó el himno y fue increíble”, señaló.

Finalmente, Reidy, nacido en Estados Unidos, dejó claro por qué compite por la Tricolor.

“Me considero tico y soy muy feliz de representar esta bandera y surfear por mi país”, concluyó.

Las medallas de Agüero y Reidy ratificaron el crecimiento del surf costarricense y su compromiso por dejar en alto el nombre de Costa Rica en cada competencia internacional.