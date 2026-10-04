Dos hombres resultaron heridos durante una riña en Escazú

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Dos hombres de nacionalidad nicaragüense resultaron heridos este sábado durante una aparente riña ocurrida en San Rafael de Escazú, San José, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El incidente se registró alrededor de las 5:31 p. m., cuando, según información preliminar, varios sujetos llegaron hasta una estructura donde se encontraban los afectados y se inició una pelea.

Uno de los hombres, de apellido Rivera, resultó herido con un arma blanca y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

Durante el enfrentamiento también resultó herido otro hombre, de apellido González, de 20 años, quien sufrió varios golpes y fue llevado al mismo centro médico. El caso permanece bajo investigación.