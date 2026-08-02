Dos hombres heridos tras aparatoso choque entre dos vehículos

Dos hombres resultaron heridos la noche de este sábado tras una colisión entre un vehículo tipo pickup y un camión de carga liviana, ocurrida en San Lorenzo de San Ramón.

El accidente fue reportado a eso de las 9:15 p. m.

Al sitio se desplazaron tanto el Cuerpo de Bomberos como la Cruz Roja Costarricense, quienes trasladaron a las víctimas al Hospital San Carlos con diversas lesiones.

Las circunstancias que provocaron el accidente aún no han sido esclarecidas.

Con información del corresponsal Mariluz Rojas.