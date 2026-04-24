Dos hipótesis rodean asesinato de empresario

Un operativo ejecutado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la madrugada del jueves permitió la detención de cinco sospechosos vinculados con el homicidio de un hombre de 34 años ocurrido a finales del 2025 en Aguas Zarcas de San Carlos.

El caso corresponde a Agustín Carvajal Benavides, ingeniero informático y empresario ligado a la plataforma de venta de entradas Starticket.

Las diligencias incluyeron cinco allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, específicamente en Ciudad Quesada y La Palmera en San Carlos, así como en sectores de Alajuela y San José.

Foto: Mariluz Rojas.

Durante el operativo se logró la captura de cuatro adultos de apellidos Álvarez de 28 años, Sánchez de 29, Orozco de 38 y Solano de 49, además de un menor de edad que figura como sospechoso de participar en los hechos.

El director a.i del OIJ, Michael Soto, explicó que los allanamientos forman parte de la investigación por el asesinato ocurrido el 29 de diciembre de 2025 dentro de una vivienda en Garabito de Aguas Zarcas.

“De acuerdo con las investigaciones, aparentemente el ofendido fue abordado por varios sujetos dentro de su vivienda, donde al parecer lo amordazaron y posteriormente le dispararon en múltiples ocasiones causándole la muerte. Tras cometer el crimen, los sospechosos habrían sustraído diversos artículos de alto valor, entre ellos joyas y artefactos electrónicos, así como un vehículo de alta gama propiedad de la víctima”, explicó Soto.



El asesinato ocurrió en un vivienda en Aguas Zarcas.

Soto señaló que, de acuerdo con las pesquisas, el fallecido se dedicaba a la promoción de eventos y contaba con una empresa en esa línea.

En cuanto al móvil del crimen, indicó que se manejan dos principales hipótesis.

“De acuerdo a lo que hemos desarrollado hasta el momento, podríamos presumir dos hipótesis. Una que fue un robo, ya que a la víctima le sustraen joyas, artículos electrónicos, dinero y un vehículo de alta gama o que pudiera tener que ver con alguna circunstancia por su trabajo. Estamos en ese proceso de investigación para aclararlo. Lo que se ha decomisado hasta el momento es el vehículo de la víctima en la casa de uno de los de los sospechosos”, agregó el director a.i del OIJ.

Como parte de las diligencias, los agentes lograron ubicar el vehículo robado en una vivienda en Guadalupe, así como decomisar evidencia relevante, entre ellas dos armas de fuego y una motocicleta.

Además, las autoridades mantienen la búsqueda de un hombre de apellido Quirós, quien permanece en fuga y sería en apariencia el conductor utilizado para movilizar a los implicados.



OIJ decomisó evidencia de relevancia.

El caso también reveló que Carvajal había sido víctima de un ataque armado meses antes en Nosara, Guanacaste, del cual logró sobrevivir. Asimismo, fue su madre quien encontró el cuerpo dentro de la vivienda tras no tener noticias de él durante varios días.

Los detenidos fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica, mientras el OIJ continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen y la participación de cada uno de los sospechosos.