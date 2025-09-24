Una balacera se presentó en Orotina de Puntarenas durante la noche de este miércoles y dejó como resultados dos personas heridas.

El reporte de Cruz Roja señala que el incidente ocurrió a las 6:00 p.m. y las personas sufrieron heridas, por lo que tuvieron que ser trasladadas a un centro médico.

Las víctimas fueron llevadas en condición estable y urgente, según el reporte de las autoridades.

Se desconoce el móvil de los hechos, así como la identidad de los afectados y el lugar exacto de los hechos.

Noticia en desarrollo.