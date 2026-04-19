Un aparatoso accidente de tránsito dejó dos personas heridas de gravedad la mañana de este domingo en el sector de La Lucha de La Tigra, en San Carlos. El incidente ocurrió cerca de las 6:00 a.m., específicamente unos 300 metros después del Servicentro de La Lucha, en dirección hacia Pollos Paco.

El conductor de un vehículo liviano perdió el control y se salió de la vía por razones que las autoridades aún investigan. En su trayectoria, el automóvil impactó primero contra una cuneta y luego colisionó contra los postes de una cerca, lo que provocó que los ocupantes quedaran atrapados dentro de la estructura del automotor.

Personal del Cuerpo de Bomberos se desplazó al sitio y empleó equipo hidráulico especializado para liberar a las víctimas. Tras las labores de extracción, la Cruz Roja Costarricense brindó atención prehospitalaria inmediata en la escena del suceso.

Los cuerpos de socorro trasladaron a los dos pacientes al Hospital San Carlos para recibir atención médica urgente. Según el reporte oficial, uno de los heridos ingresó en condición crítica, mientras que el segundo se encontraba en un estado de salud delicado.

Actualmente, las autoridades correspondientes mantienen una investigación abierta para determinar las causas exactas que mediaron en este violento percance vial.

Gabriel Quirós, de Cruz Roja, brindó las declaraciones oficiales tras la atención de la emergencia.

Gabriel Quirós, Cruz Roja.

Información corresponsal Edgar Chinchilla