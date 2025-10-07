La Selección de Costa Rica continúa trabajando de cara al duelo fundamental de este jueves ante Honduras y hoy anunciaron que dos figuras trabajan aparte del grupo por temas físicos.

De acuerdo con un comunicado oficial de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Celso Borges y Keylor Navas realizan trabajo diferenciado por diversas razones.

El caso del guardameta es leve ya que solamente presenta un golpe de menor importancia en uno de sus tobillos; sin embargo, la situación del mediocampista aún está bajo análisis.

“Keylor, presenta un leve golpe en un tobillo y por eso hoy estará haciendo trabajo de recuperación y en el caso de Celso, se mantiene en observación su evolución”, informó la Fedefútbol.

La “Tricolor” enfrentará a Honduras y Nicaragua el 9 y 13 de octubre, respectivamente, por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Arrancó la preparación de La Sele 🤩🇨🇷 pic.twitter.com/8f81bcj8MA — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) October 7, 2025

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra