La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) se sigue nutriendo de entrenadores para sus equipos y esta vez hay dos que llegan tras haber dirigido en primera división. Se trata de Randall Azofeifa, quien dirigiera a Sporting y Pablo Salazar, quien estuvo al frente del Club Sport Herediano.

“A partir de ahora aportarán su experiencia y conocimiento al proceso de selecciones menores. Azofeifa, dos veces mundialista con La Sele y con una amplia trayectoria en clubes nacionales e internacionales (Bélgica y Turquía), asumirá la dirección técnica de la Selección Masculina Sub-16. Tras su retiro como jugador, también se desempeñó como director y asistente técnico en equipos de la primera división.

Por su parte, Pablo Salazar, exjugador con recorrido en seis clubes de la primera división y con paso por el fútbol mexicano, se integrará como asistente técnico de la Selección Masculina Sub-17. Recientemente fue director técnico del Club Sport Herediano”, indicaron en un comunicado. Su incorporación será a partir de este martes.