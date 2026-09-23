Dos exdiputados toman fuerza para dirigir el PLN 

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Dos exlegisladores toman fuerza como posibles contendientes por la presidencia del Partido Liberación Nacional (PLN), de cara a las elecciones internas del próximo 10 de octubre, cuando la Asamblea Nacional verdiblanca escogerá a los integrantes de su nuevo Comité Ejecutivo Superior.

Se trata de Rolando González y Óscar Izquierdo, dos figuras de amplia trayectoria dentro de la agrupación. González confirmó a Grupo Extra que presentará su nombre para encabezar el partido, mientras que Izquierdo, actual jefe de asesores de la fracción legislativa, todavía no oficializa su aspiración.

Consultado por este medio, Izquierdo evitó confirmar directamente su candidatura y aseguró que “se están afinando detalles” y que en los próximos días dará a conocer su decisión.

González, por el contrario, confirmó a Grupo Extra que participará en la contienda y explicó que tomó la decisión luego de involucrarse nuevamente en la actividad interna del PLN, particularmente durante el reciente proceso de reformas estatutarias.

Foto: Mauricio Aguilar.

“Ahora plantearé mi nombre a la Asamblea Nacional para la elección del Comité Ejecutivo Superior Nacional”, aseguró González.

El exdiputado considera que el PLN atraviesa un momento en el que debe recomponer su relación con el electorado y combinar nuevos liderazgos con la experiencia de dirigentes que conocen la estructura partidaria.

Eder Hernández – Diputado del PLN “Creo que es totalmente válido que Álvaro Ramos después de su votación quiera volver a presentar su nombre para la candidatura”

La figura de Ramos

La elección tendrá, además, como uno de sus principales elementos políticos la figura del excandidato presidencial y actual asesor ad honorem de la fracción, Álvaro Ramos.

Precisamente, González aseguró mantener una buena relación con Ramos, aunque dejó claro que, en caso de llegar a la presidencia del PLN, buscará mantener una posición equidistante frente a los distintos liderazgos internos.

Álvaro Ramírez – Jefe de fracción del PLN “Estamos con mucha ilusión de llegar a esa fecha (10 de octubre) para elegir a las personas que consideramos más competentes”

Consultado específicamente sobre Izquierdo, González aseguró que observa su eventual aspiración desde el respeto.

“Lo veo como una persona llena de méritos, a quien quiero entrañablemente y que estaremos en esta contienda dentro de los límites del respeto y de la consideración propios de quienes hemos sido forjados en este partido”, indicó.

Dentro de la bancada liberacionista también comienzan a observar con atención los movimientos de cara a la elección. El diputado Eder Hernández calificó a González e Izquierdo como dos figuras de peso dentro del PLN.

El excandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos. Foto: Mauricio Aguilar.

“Veo que son un lujo, dos hombres peso pesado dentro de la Asamblea, dos personas que siempre han acompañado al PLN desde sus trincheras. Creo que esas aspiraciones nos llenan de esperanza”, señaló Hernández.

Por su parte, el jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, destacó que una eventual llegada de Izquierdo a la presidencia podría facilitar la relación entre la estructura partidaria y los diputados.

Rolando González – Exdiputado “Estaré de acuerdo y apoyando a la persona que la convención del partido elija. Entre tanto, si soy presidente del partido, seré un instrumento equidistante en procura de mantener la armonía interna”

“El hecho de que don Óscar es el jefe de asesores de la fracción facilitaría el diálogo y la coordinación entre la fracción y el partido”, indicó Ramírez.

Aunque Ramos no aspira formalmente a uno de los cargos, su liderazgo aparece en medio de las conversaciones sobre la renovación de la estructura verdiblanca.

González reconoció el peso político que actualmente tiene el excandidato presidencial dentro de la agrupación.

Sin embargo, González rechazó interpretar la elección como una disputa entre una corriente ligada a Ramos y otra integrada por dirigentes tradicionales del PLN, y afirmó que su aspiración busca servir como puente entre los diferentes sectores.

Renovación del PLN

La politóloga Kattia Benavides considera que la elección del nuevo Comité Ejecutivo trasciende la escogencia de sus integrantes y también permitirá observar cómo se reorganizan las fuerzas internas de Liberación Nacional después de las elecciones presidenciales.

“Algunos sectores, a lo interno, afirman que esta nueva estructura podría favorecer una eventual candidatura de Álvaro Ramos para el 2030. Esto debe entenderse todavía como una posibilidad política y no como una decisión tomada”, explicó.

La politóloga añadió que los cambios de dirigentes no necesariamente implican una transformación del PLN, pues una eventual renovación también tendría que reflejarse en la organización territorial, la incorporación de nuevas generaciones y la capacidad del partido para reconectarse con el electorado.