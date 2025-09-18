Liga Deportiva Alajuelense es el líder momentáneo del certamen Apertura 2025. Después de haber jugado 8 partidos suma 16 puntos y se ubica en la cima. Le siguen Liberia (15), Cartaginés, Pérez Zeledón y Saprissa con 14 unidades.

Ante esto los manudos perderían su posición de privilegio si gana los brumosos o los sureños. Solamente un empate dejaría al equipo de El Llano de Alajuela por encima de todos. Mientras los paperos tienen 7 juegos los generaleños llegan a 8.

Con este cotejo se cierra la fecha 9.

Resultados Jornada 9

Alajuelense – San Carlos 2-0

Guadalupe – Liberia 2-2

Sporting – Puntarenas FC 1-1

Herediano – Saprissa 3-3