Dos diputados fueron expulsados de la Unidad Social Cristiana

Luego de que se conociera la expulsión de los diputados salientes, Melina Ajoy y Horacio Alvarado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Ajoy aseguró que se trató de un proceso viciado y que el partido “camina hacia su desaparición”.

Ambos diputados salientes fueron expulsados por, entre otras cosas, votar en contra del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves en setiembre de 2025.

“Es un absoluto absurdo. Me resulta alarmante descubrir que en un país democrático como Costa Rica se pretenda ignorar el derecho a la legítima defensa. Lo que hoy enfrento es un proceso viciado de principio a fin”, dijo Ajoy a Grupo Extra.

Grupo Extra intentó contactar al diputado Horacio Alvarado, pero, hasta la publicación de esta nota, no ha respondido a las consultas.

La asamblea de la organización instruyó en septiembre de 2025 a su fracción legislativa que votara a favor del levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que las imputaciones en su contra fueran conocidas en la vía jurisdiccional correspondiente.

Sin embargo, el 22 de septiembre de 2025, tanto Alvarado como Ajoy votaron en el Plenario Legislativo en contra de la directriz del máximo órgano de su partido.

“Confirmo que el partido sigue sin entender la coyuntura que atraviesa nuestro país. Esa misma desconexión fue la que provocó la debacle en las últimas elecciones de mantener esa mentalidad. El partido camina hacia su desaparición”, añadió la legisladora saliente.

René Fernández, miembro del comité de ética y disciplina aseguró a este medio que el proceso se apegó a derecho y que Ajoy no presentó las pruebas.

“Doña Melina no contestó, no presentó pruebas y no se apersonó al proceso y el expediente se pasó a resolver como corresponde con la prueba que había en el expediente”, señaló Fernández.

El partido aseguró que las conductas de ambos legisladores fueron clasificadas como “faltas gravísimas”, ya que el tribunal consideró que afectaron la imagen institucional del PUSC, quebrantaron el deber de lealtad y se apartaron de los principios éticos y políticos de la agrupación.

Por su parte, el expresidente y excandidato presidencial del PUSC, Juan Carlos Hidalgo, felicitó al tribunal y aseguró que es fundamental que en un partido político se respeten las normas internas.

“Lamentablemente eso se rompió en el PUSC con el accionar de un grupo de diputados que antepusieron sus intereses personales mediante negociaciones con el gobierno, lo cual afectó enormemente la imagen del PUSC”, aseveró Hidalgo.