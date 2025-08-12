La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) suma más equipos tras la reciente resolución del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Esta tarde, se confirmó que la Asociación Deportiva Municipal de Turrialba y la Asociación Deportiva Filial Club de Fútbol Universidad de Costa Rica (Limón Black Star) no recibieron la licencia requerida para competir en sus respectivas ligas.

Según el Comité, ambos clubes incumplieron criterios financieros establecidos en el reglamento, motivo por el cual se ordena su descenso a la tercera categoría, correspondiente al fútbol aficionado.

El comunicado oficial también señala que las instituciones afectadas mantienen el derecho de apelar la decisión dentro de los plazos y procedimientos que marca la normativa vigente.

Tras conocerse la decisión, el Municipal Turrialba emitió un pronunciamiento oficial, manifestando su desacuerdo con la resolución y anunciando que analizará las vías legales y administrativas para revertir la medida.

“Vamos a apelar y llegaremos a las últimas consecuencias. Presentaremos en tiempo y forma la apelación pertinente”.