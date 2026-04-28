Un operativo realizado la mañana de este martes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el sector de Los Laureles, en Turrialba, permitió la detención de 2 personas vinculadas con un homicidio que ha causado conmoción por su brutalidad.

Se trata de un hombre de apellido Marín, de 34 años, y una mujer de 19 años, quienes figuran como sospechosos de participar en el asesinato de una mujer de apellido Royo, de 40 años, ocurrido el 2 de junio de 2024.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron entre las 6:30 p.m. y las 7:00 p.m., cuando, en apariencia, la víctima fue privada de libertad y posteriormente asesinada.

El caso ha generado impacto debido a la forma en que se habría cometido el crimen. Según detalló el director a.i. del OIJ, Michael Soto:

“Esto tiene que ver con un homicidio muy atroz que ocurrió el 2 de junio del 2024 en este mismo sector de Los Laureles, donde en primera instancia privan de libertad a una femenina de apellido Royo de 40 años; posteriormente, la decapitan, toman su cabeza y la tiran en el corredor de una vivienda”, destacó Soto.

Tras casi 2 años de investigación, las autoridades lograron vincular a cuatro personas con el caso.

“Luego de una investigación de casi 2 años, se logra establecer la vinculación de 4 personas, 2 adultos, que son los que se detienen el día de hoy, y 2 menores de edad que ya están privados de libertad por otras circunstancias”, confirmó.

Durante el allanamiento, además de las detenciones, se decomisó evidencia relevante para la investigación.

“En el allanamiento se logra decomisar evidencia importante que tiene que ver con el tema de narcotráfico, como drogas, dinero en efectivo, drogas tipo crack y marihuana”, afirmó.

Soto calificó el caso como poco común en el país debido a la violencia con la que se habría ejecutado.

En cuanto al móvil, las autoridades manejan varias hipótesis, siendo la principal un posible ajuste de cuentas ligado a disputas por drogas.

“Hay varias hipótesis; quizás la que más fuerza le da es que tenga que ver con un tema de ajuste de cuentas por el tema de drogas, alguna disputa territorial. Recordemos que para ese momento en el sector de Turrialba se venían dando una cantidad importante de homicidios, fue un año bastante difícil y presumimos que la situación podría tener que ver con el tema de ajuste de cuentas”, mencionó Soto.

Asimismo, el jerarca señaló que la forma en que se habría dejado el cuerpo podría tener un significado dentro de este tipo de conflictos.

“Sin duda alguna, es un acto de mucha crueldad, un acto muy atroz; es una especie de mensaje que un grupo, quizás, quería darle al otro, por eso lo digo del plano hipotético. Es el tema de no solo quitarle la vida a una persona, sino tirarla en un lugar simbólico que puede tener algún tipo de significado por la disputa de territorios”, finalizó.

Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, mientras el caso continúa en investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.