Shigetoshi Kotari y Hiromasa Urakawa, boxeadores japoneses, fallecieron luego de participar en una velada celebrada en Tokio el pasado 2 de agosto.

¿Qué ocurrió?

El super peso pluma Shigetoshi Kotari, de 28 años, peleó contra Yamato Hata, y tras 12 asaltos, quedó inconsciente.

Tuvo que ser trasladado a un centro médico, donde se sometió a cirugías cerebrales y falleció el 8 de agosto, informaron medios internacionales.

En el caso de Urakawa, quien peleó contra a Yoji Saito, su pelea se detuvo en el octavo y último asalto. Tras ser trasladado a un centro médico, falleció este sábado 9 de agosto.

“Sucumbió trágicamente a las heridas sufridas en su pelea”, indicó la Organización Mundial del Boxeo en Instagram.

Ambos fallecieron tras las cirugías en su cabeza producto de los golpes sufridos.

Tsuyoshi Yasukochi, secretario general de la Comisión Japonesa de Boxeo, dijo a medios locales que podría ser “la primera vez en Japón que dos peleadores tuvieran cirugías de apertura de cráneo por heridas sufridas en el mismo evento”.

