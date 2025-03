Karla Núñez, una joven de 25 años, recuerda con angustia uno de los episodios más aterradores de su vida: un acto de acoso callejero que sufrió cuando tenía 17 años y cursaba undécimo año en el colegio.

Ocurrió en San Francisco de Dos Ríos, hace ocho años. “Iba caminando hacia mi casa entre las 3:00 y 4:00 p.m., después de salir del colegio. De repente, un hombre me cerró el paso con su carro y me preguntó si sabía dónde estaban los moteles. Le respondí y seguí caminando, pero él volvió a seguirme y me insistió en que lo acompañara, mientras se masturbaba dentro del vehículo”, relató.

Aterrada, Karla echó a correr y se refugió en un comercio cercano, donde rompió en llanto. Nunca había vivido algo semejante.

Los casos de acoso callejero siguen ocurriendo. Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre 2022 y marzo de 2025 se reportaron 710 denuncias por este delito.

Solo en 2024 la policía judicial atendió 241 denuncias a nivel nacional, siendo la persecución o acorralamiento la principal causa, seguida de exhibicionismo o masturbación en espacios públicos.

Los lunes se registran estos hechos, principalmente en horario de 12:00 m.d. a 3:00 p.m.

Roberto Pérez, oficial de investigación de la Sección Especializada contra la Violencia de Género, explicó que estos actos suelen ocurrir en momentos de menor tránsito de personas, lo que facilita a los agresores actuar sin ser detectados.

“Estos delincuentes buscan lugares y horarios con menos movimiento para elegir a sus víctimas y actuar con mayor facilidad. Sin embargo, lo más importante es que las víctimas denuncien”, enfatizó.

Pérez recordó que presentar la denuncia ante las autoridades es clave para identificar y detener a los responsables, ya que en algunos casos la conducta del agresor se vuelve más agresiva con el tiempo. “Hay situaciones en las que el acoso callejero escala en intensidad y no se queda solo en exhibicionismo o persecución. Puede derivar en abuso sexual o, en el peor de los casos, en una violación”, advirtió.