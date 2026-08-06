Donde la ciencia cura, la contaduría sostiene

Cuando se habla de innovación en salud, la atención suele centrarse en médicos, científicos e investigadores. Sin embargo, detrás de muchos de los avances que hoy mejoran la calidad de vida de las personas existe un profesional, cuya contribución pocas veces recibe el reconocimiento que merece: el contador público.

La física médica, disciplina que aplica los principios de la física al diagnóstico y tratamiento de enfermedades, ha permitido avances significativos mediante tecnologías como la radioterapia, la resonancia magnética y la tomografía computarizada. Estas herramientas fortalecen los sistemas de salud y brindan nuevas oportunidades a los pacientes, pero también requieren inversiones considerables, mantenimiento constante y una gestión eficiente de los recursos.

En Costa Rica, instituciones como el Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares (CICANUM) de la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contribuyen al desarrollo y aplicación de tecnologías vinculadas con la física médica. Su labor demuestra que el avance científico y la atención de la salud no dependen únicamente del conocimiento técnico, sino también de una administración eficiente y transparente que garantice la sostenibilidad de los proyectos y servicios.

La relevancia de la contaduría pública se vuelve aún más evidente en un entorno donde la investigación compite por recursos limitados. Universidades, centros de investigación y organizaciones del sector salud deben justificar sus inversiones, demostrar resultados y garantizar el uso responsable de los fondos disponibles. En este escenario, el contador aporta información clave para la toma de decisiones, la optimización de presupuestos y la sostenibilidad de los proyectos.

Los proyectos requieren seguimiento, control y evaluación permanentes para asegurar que los recursos asignados generen los resultados esperados. La contaduría pública contribuye mediante herramientas de análisis financiero, control interno y rendición de cuentas que fortalecen la eficiencia institucional y la confianza de la sociedad.

La creciente complejidad de los proyectos científicos también exige una visión interdisciplinaria. Mientras los investigadores aportan conocimiento especializado y los profesionales de la salud su experiencia clínica, los contadores contribuyen transformando los recursos económicos en oportunidades de desarrollo, innovación y crecimiento.

La física médica y la contaduría pública pueden parecer disciplinas distantes, pero comparten un mismo propósito: generar bienestar para la sociedad. Mientras una mejora la salud mediante la ciencia y la tecnología, la otra asegura que los recursos necesarios para alcanzar esos avances sean administrados con eficiencia, transparencia y visión de futuro.

Reconocer esta relación es comprender que el progreso también se construye desde una gestión financiera responsable.