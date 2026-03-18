A raíz de la reducción de las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Cuba a nivel consular, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto anunció que brindará sus servicios consulares para Cuba desde Ciudad de Panamá.

“Por su parte, Costa Rica, en la medida de lo posible, prestará servicios consulares para ciudadanos costarricenses residentes en Cuba desde el Consulado de Costa Rica en la Ciudad de Panamá”, señala el comunicado leído por el canciller Arnoldo André Tinoco durante la gira del presidente Rodrigo Chaves en Guanacaste.

Chaves anunció este miércoles en su conferencia de prensa semanal, el cierre de la embajada costarricense en Cuba, a la vez que pidió al régimen cubano de Miguel Díaz-Canel el retiro de su personal diplomático acreditado en Costa Rica.

No obstante, la disposición de Chaves señala que podrá permanecer en Costa Rica el personal consular y administrativo necesario para la prestación de servicios a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica.

El canciller Arnoldo André Tinoco y el presidente Rodrigo Chaves. Foto: Isaac Villalta.

¿Cómo acceder a la embajada en Panamá?

Según el portal oficial de la embajada de Costa Rica en Panamá, esta sede diplomática cuenta con al menos 12 funcionarios acreditados en el país vecino del sur, incluyendo a la embajadora, ministros consejeros, encargados de servicios generales y un conductor.

La embajadora de Costa Rica en Panamá es Bernardina Vargas García y la ministra consejera y cónsul general es Tatiana Vargas Masís.

La embajada está situada en la Avenida Balboa y Calle Aquilino de la Guardia, PH BICSA Financial Center (contiguo al Hotel Hilton), piso 30 y atiende de lunes a viernes de 9 a.m a 5 p.m.

Para acceder a la información de contacto, puede darle click al .

Costa Rica rebajó relaciones

Según el canciller André Tinoco, la medida de Costa Rica se tomó “ante un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica”.

Minutos después del anuncio de Costa Rica, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba cuestionó la decisión y consideró que “la medida responde a presiones externas y carece de justificación oficial”.