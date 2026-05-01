Con más de 25 años de trayectoria en la región centroamericana, el programa Donativos Ambientales busca premiar y fortalecer proyectos dedicados a la protección de la naturaleza en las comunidades del país.

El programa ha anunciado la apertura de su convocatoria anual, invitando a proyectos sostenibles a postularse para recibir apoyo financiero.

Para esta edición, el programa tiene previsto distribuir un fondo total de $85 mil entre las propuestas que resulten seleccionadas. El objetivo principal es reconocer y potenciar aquellos esfuerzos comunitarios que trabajan activamente en la protección de los recursos naturales y la promoción de prácticas amigables con el medio ambiente.

¿Cómo participar?

Los participantes pueden postular sus iniciativas en la página web en cualquiera de las cuatro categorías disponibles, diseñadas para abarcar distintos ámbitos de la conservación y la sostenibilidad.

Conservación y recuperación de la biodiversidad

Gestión de residuos

Seguridad alimentaria

Energías renovables

El programa enfatiza que la convocatoria busca proyectos que ya estén impulsando cambios positivos en sus comunidades, brindándoles el impulso económico necesario para escalar su impacto y asegurar su viabilidad a largo plazo.

Un legado de compromiso ambiental

A lo largo de sus más de dos décadas de existencia, Donativos Ambientales ha servido como motor de cambio en toda Centroamérica, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental y participación ciudadana.