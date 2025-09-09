El Hospital Nacional de Niños (HNN) recibió la donación de un dispositivo de alta tecnología para terapia de Oxigenación con Membrana Extracorpórea (ECMO), una herramienta vital para atender a pacientes pediátricos en estado crítico con fallas cardíacas y pulmonares graves.

El equipo, valorado en más de $170 mil dólares, será incorporado a la Unidad de Cuidados Intensivos y se convierte en la última alternativa terapéutica para menores en riesgo de fallecimiento, cuando la ventilación mecánica y los medicamentos ya no resultan efectivos.

Donación vital al HNN. Foto: cortesía.

“Este equipo representa un impacto enorme… Permite sostener la vida de aquellos niños con enfermedades cardiacas congénitas, afecciones respiratorias severas o infecciones graves. Gracias a esta tecnología, muchos pacientes que antes tenían muy pocas probabilidades de sobrevivir ahora tienen una oportunidad real de vida“, explicó el doctor Jaime Lazo, director general a.i. del HNN.

La adquisición fue posible gracias a los fondos recaudados en la XX edición del Torneo de Golf benéfico, organizado por la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños con el patrocinio principal de Aeris Costa Rica.

“Este logro es el reflejo del esfuerzo conjunto entre empresas, jugadores y colaboradores que creen en nuestra misión: apoyar al Hospital Nacional de Niños para que continúe brindando la mejor atención posible a quienes más lo necesitan”, señaló Marcia Lobo, gerente general de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños.

Donación vital al HNN. Foto: cortesía.

“Con la entrega de este equipo damos testimonio de cómo la unión de la comunidad puede transformar la realidad de cientos de familias. Nuestro compromiso es seguir trabajando de la mano con aliados estratégicos para fortalecer al hospital y brindar esperanza a la niñez costarricense“, concluyó la presidenta de la organización, Gabriela Llobet.

Con esta entrega oficial, la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños indicó que continúan su misión de apoyar constantemente al centro médico, fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y médicas para enfrentar los retos más complejos en la atención pediátrica.