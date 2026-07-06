Donald Trump: “Solo pedí una revisión, no le dije qué hacer a la FIFA”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que habló directamente con Gianni Infantino, para solicitar que se revisara la tarjeta roja mostrada a Folarin Balogun durante el juego de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina del Mundial 2026.

Desde el Despacho Oval, Trump explicó que nunca exigió un cambio de decisión, sino que únicamente pidió que el caso fuera analizado nuevamente, al considerar que la acción no ameritaba la expulsión.

“Lo único que hice fue pedir una revisión. No dije: ‘Tienen que hacer esto’. No creía que fuera una falta”, afirmó el mandatario.

El presidente estadounidense describió la jugada como un choque fortuito entre dos futbolistas que corrían a máxima velocidad y aseguró que la comisión independiente fue la encargada de tomar la decisión final.

“Yo no le dije qué hacer, ni puedo decirle qué hacer. La comisión tomó la decisión correcta”, agregó. “Vi la jugada. No era ni falta y ese árbitro es sospechoso si miras su pasado. Balogun es nuestro mejor jugador y le enseñó la roja. POR ESO PEDÍ LA REVISIÓN DE FIFA”.



Las palabras de Donald Trump. 😳🇺🇸 pic.twitter.com/ulhyMpsJfK — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 6, 2026

La habilitación del delantero generó una fuerte controversia en el fútbol internacional. La Federación de Bélgica confirmó que presentó una apelación al considerar que Balogun no debía estar disponible para disputar los octavos de final de este lunes.

Por su parte, la UEFA calentó aún más el debate con un comunicado en el que calificó la medida como “insólita, incomprensible e injustificable”, asegurando además que “se cruzó una línea roja” y que este tipo de decisiones comprometen la integridad del fútbol y sus competiciones.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra