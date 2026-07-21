Donald Trump impone nuevos aranceles a Canadá

Washington (AFP) El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó decretos para imponer nuevos aranceles del 50% a algunos productos canadienses, alegando un “trato discriminatorio” en los sectores de alcohol, automóviles y productos lácteos.

Según la Casa Blanca, los aranceles entrarán en vigor dentro de 30 días.

Cubrirán una amplia variedad de productos, entre ellos vino, palos de hockey y cemento, según la Casa Blanca.

Importaciones como productos del sector energético, la potasa y los bienes sujetos a derechos específicos por sector están excluidos.

En general, los nuevos aranceles aplicarán a productos que ingresan al país en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Trump recurrió a una disposición legal poco conocida para imponer los aranceles, la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite a las autoridades actuar contra países acusados de aplicar prácticas comerciales discriminatorias.

Es la primera vez que se utiliza esa sección, dijo Scott Lincicome, del libertario Instituto Cato.

Si bien Trump ha impuesto amplios aranceles a sus socios comerciales desde que regresó a la presidencia el año pasado, estos venían generalmente acompañados de exenciones para los bienes que ingresan bajo el tratado de libre comercio norteamericano (T-MEC).

Sus últimas medidas amenazan con tensar las relaciones entre Washington y Ottawa. Llegan después de que amenazara recientemente a Canadá con aranceles debido al humo de los incendios forestales descontrolados que se desplazó hacia Estados Unidos.

La Casa Blanca dijo que Canadá era, junto con China, uno de los dos países en tomar represalias contra los aranceles que impuso el año pasado. La mayoría de estos los tumbó la Corte Suprema a comienzos de este año. También apuntó al hecho de que la mayoría de las provincias canadienses han detenido la compra de alcohol estadounidense.

Las regiones canadienses han boicoteado los productos por las amenazas arancelarias de Trump y los repetidos llamados del presidente para anexar a Canadá como el “estado 51” de Estados Unidos.