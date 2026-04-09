Donación de pruebas estandarizadas permitirá medir nivel de idiomas

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) contará con 23.000 pruebas estandarizadas para evaluar el dominio de idiomas en estudiantes de primaria y secundaria, como parte de un esfuerzo por obtener un diagnóstico nacional sobre la enseñanza de lenguas extranjeras.

Los instrumentos, donados por la Universidad de Costa Rica (UCR), permitirán medir competencias en inglés, francés, italiano y alemán, este último incorporado por primera vez dentro de este tipo de evaluación en el sistema público.

Las pruebas fueron diseñadas por el Programa de Evaluación de Lenguas Extranjeras (PELEX) de la Escuela de Lenguas Modernas e incluyen modelos de análisis con inteligencia artificial, así como estándares internacionales que garantizan la comparabilidad de resultados.

La distribución contempla:

10.000 pruebas de inglés en secundaria.

5.000 de francés en ese mismo nivel.

5.000 de inglés en primaria.

Se aplicarán 2.000 evaluaciones orales de inglés en el programa English On the Spot (EOS).

1.000 pruebas adicionales en italiano y alemán.

De acuerdo con la UCR, los resultados estarán alineados con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y permitirá ubicar el nivel del estudiantado en parámetros internacionales y analizar brechas en el aprendizaje.

La información obtenida permitirá al MEP identificar diferencias por región, centro educativo y nivel académico, con el fin de orientar ajustes en programas de estudio, metodologías de enseñanza y procesos de formación docente.