Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La Universidad Hispanoamericana (UH), en conjunto con la Fundación Ángeles Rosa, realizará una jornada gratuita de prevención y solidaridad para apoyar a pacientes con cáncer de mama.

La actividad, organizada por las escuelas de Enfermería y Medicina y Cirugía, se llevará a cabo el 29 de octubre, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., en el auditorio del edificio de Ciencias de la Salud de la UH, ubicado 50 metros al sur del Colegio México, en San José.

Bajo el lema “Más allá del Rosa: Unidos por la prevención”, la jornada busca promover la detección temprana de la enfermedad y recolectar donaciones para personas en condición de vulnerabilidad atendidas por la fundación.

En 2025, los servicios de emergencias de la Caja Costarricense de Seguro Social registraron, en promedio, cuatro diagnósticos diarios de cáncer de mama. Además, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ese año fallecieron por esta enfermedad 421 mujeres y un hombre.

Charlas y actividades de prevención

Durante la jornada, la doctora Milena Vega, enfermera especialista en ginecobstetricia y docente de la UH, ofrecerá una charla sobre factores de riesgo, etapas del cáncer de mama y opciones de tratamiento. También se contará con el testimonio de una paciente que compartirá su experiencia durante el proceso.

Además, los asistentes podrán participar en demostraciones prácticas para aprender a realizar el autoexamen mediante fantomas o maniquíes que permiten reconocer las características normales de las mamas y detectar posibles anomalías.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval



El personal de la universidad también ofrecerá toma de signos vitales, que incluirá:

Presión arterial.

Temperatura.

Saturación de oxígeno.

Frecuencia cardíaca.

Glucosa en sangre.

¿Qué donaciones se recibirán?

La organización recibirá cabello, alimentos no perecederos y artículos de limpieza y cuidado personal. También se realizarán talleres de bordado, pintura, tatuajes temporales y elaboración de pulseras en beneficio de la fundación.

Para donar cabello, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Coordinar previamente una cita con una estilista profesional.

Llevar el cabello limpio y sujetarlo en dos coletas.

Donar aproximadamente 25 centímetros de cabello.

Se acepta cabello lacio o rizado, incluso teñido, siempre que no tenga tintes fantasía. También se recibe cabello con canas.

El corte será recto y no se realizarán otros estilos.

Las personas interesadas deben solicitar su cita mediante los correos [email protected] y [email protected].

Entre los artículos que más necesita la Fundación Ángeles Rosa están:

Alimentos: arroz, frijoles, pasta, café y leche en polvo.

arroz, frijoles, pasta, café y leche en polvo. Limpieza: cloro y desinfectante.

cloro y desinfectante. Higiene personal: jabón, pasta y cepillos de dientes, además de crema humectante.

La jornada también busca promover el acompañamiento emocional de los pacientes. La fundación invita a las personas que disfrutan tejer a colaborar en la confección de un capibara llamado PACO, que se entrega a quienes enfrentan la enfermedad como símbolo de apoyo y cariño. En el caso de los menores de edad, el muñeco se acompaña de un cuento y lápices de colores.