Doña Priscila Vallejos, una mujer de 87 años, que fue sepultada por su propio hijo en el patio de su casa en Sagrada Familia, no murió el jueves.

A ella, la mataron lentamente. La asesinó el descuido, el hambre, la negligencia y la indiferencia. Su historia nos retrata como país.

Lo ocurrido este lunes en Sagrada Familia es una dolorosa muestra de hasta dónde puede llegar la deshumanización hacia nuestros adultos mayores, cuando en las familias fallan el amor y la conciencia.

Según las autoridades, su hijo ocultó su cuerpo para seguir recibiendo la pensión no contributiva que ella tenía asignada. Pero más allá del acto macabro, se destapan años de abandono, violencia y desnutrición. Repito, doña Priscila no murió ayer.

Según consta en una sentencia de la Sala Constitucional de enero de 2018, relacionada con un recurso de amparo interpuesto por el sospechoso, Vallejos Vallejos, el Hospital San Juan de Dios había alertado desde 2017 sobre una posible situación de maltrato: agresión física, emocional, verbal, patrimonial y negligencia.

El informe social señalaba que la adulta mayor era dependiente para sus actividades diarias, tenía alta vulnerabilidad social y signos de abuso en diversas formas.

Pese a estas advertencias, el entorno familiar y social no logró protegerla. El sistema judicial ordenó en su momento la reubicación temporal de la mujer en un hogar de ancianos en Desamparados.

Sin embargo, volvió a manos del mismo entorno que había sido señalado por violentarla.

Nadie la resguardó de forma definitiva. Nadie garantizó que el resto de su vida estuviera marcado por el cuidado y la seguridad.

La dignidad no tiene edad. O al menos no debería tenerla. Pero la realidad que enfrentan cientos de personas adultas mayores en Costa Rica demuestra que, en muchos hogares, la vejez es vista como una carga, no como una etapa de respeto y gratitud.

El caso de doña Priscila no es aislado. Según cifras del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, aumentan los reportes de abandono, maltrato y apropiación indebida de recursos destinados a adultos mayores.

Hijos que no solo desatienden, sino que también roban. Nietos que convierten las pensiones de sus abuelos en su único sustento, mientras ellos sobreviven entre necesidades. Familias que, por ignorancia o egoísmo, marginan a quienes lo dieron todo por criarlos, sostenerlos y educarlos.

Y mientras eso ocurre, muchos prefieren mirar hacia otro lado. Prefieren no involucrarse, justificar la omisión bajo la excusa de que se trata de “asuntos de familia” o que “es mejor no meterse”.

Pero gracias a la acción de vecinos valientes, que no fueron cómplices del horror, que denunciaron lo que veían y que tuvieron el coraje de involucrarse, hoy se destapa esta verdad espantosa.

La comunidad sí puede ser un escudo. La denuncia ciudadana puede salvar vidas.

Respetar a nuestros adultos mayores no es un acto de caridad. Es una obligación moral, legal y humana. Es comprender que cada uno de ellos carga con una historia, con cicatrices de lucha, con sabiduría acumulada.

Es entender que todos vamos hacia esa etapa, y que el trato que hoy damos a quienes envejecieron es el mismo que recibiremos mañana. ¿Qué sociedad queremos para nuestra propia vejez?

Este país debe sacudirse. Debemos hablar más alto de estos temas. Debemos actuar con firmeza desde los hogares, los centros de salud, los juzgados, las instituciones. Es inadmisible que una persona adulta mayor dependa de una pensión mínima para sobrevivir y que, además, tenga que temer por su integridad dentro de su propio hogar. La vejez no puede vivirse con miedo.

Urge fortalecer las redes de cuido, ampliar el alcance de los programas sociales, y sancionar con todo el peso de la ley a quienes violentan a nuestros mayores. Pero también se requiere algo que no se legisla: voluntad, compasión, humanidad. Porque la indiferencia también mata. Porque el abandono también es violencia.

Un aplauso de pie para los vecinos que no se quedaron callados. Que vieron, denunciaron y actuaron.

Esa es la sociedad que necesitamos: la que no se esconde, la que protege a los vulnerables, la que reconoce que cada adulto mayor merece respeto, abrigo, compañía y dignidad.

No seamos cómplices. Denunciemos. Actuemos. Y, sobre todo, respetemos. Porque todos vamos para allá. Y porque nadie merece llegar a la vejez como doña Priscila: sola, violentada, silenciada.