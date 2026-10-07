Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) confirmó y explicó la reunión que sostuvo este lunes con el productor Don Stockwell en la Asamblea Legislativa, quien estuvo acompañado por integrantes del equipo del rapero estadounidense Snoop Dogg, entre ellos su hijo Cordell y el productor Quincy Jones II.

“Fue una visita de carácter cultural, cuyo objetivo principal fue compartir y dar a conocer las raíces afrocostarricenses. Además, estamos organizando un evento para diciembre y, durante la reunión, exploramos la posibilidad de tener al artista como invitado especial en el marco de esa actividad”, indicó Esmeralda Brintton, diputada del PPSO.

Según la agrupación legislativa, durante el encuentro en la Asamblea los visitantes comentaron que trabajan en la preparación de un documental sobre la influencia de la cultura costarricense en el hip hop.

“En la actividad también estuvo presente el señor Don Stockwell. Al momento de realizarse este encuentro, no teníamos conocimiento de ninguna investigación relacionada con su persona”, detalló la fracción.

Foto: Sergio Espinoza.

Asimismo, indicaron que, si las autoridades requieren información sobre la reunión o las gestiones realizadas por el despacho, brindarán su colaboración.

“Actuamos de buena fe, en el marco de una gestión concreta y con la información que teníamos disponible en ese momento”, finalizaron.