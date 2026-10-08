Don Stockwell queda en libertad

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El reconocido productor de espectáculos Don Stockwell quedó en libertad en horas de la madrugada de este jueves, tras rendir su declaración ante el Ministerio Público dentro de las pesquisas del denominado caso Éxodo.

Fue el propio empresario quien confirmó su salida de las dependencias judiciales y el retorno a su hogar mediante un mensaje dirigido a sus allegados.

“Ya estoy en casa (…) Muchas gracias a mi abogado Daniel Brenes por haber hecho todas las gestiones para poder obtener mi libertad”, expresó el productor.

Stockwell fue aprehendido la mañana del miércoles durante la serie de 22 allanamientos simultáneos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Narcotráfico en distintos puntos del país, en los cuales se investigan presuntos delitos de legitimación de capitales.