Don Stockwell logra conciliación

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El productor de espectáculos Don Stockwell Ulloa logró un acuerdo que permitió retirar la acusación por presunta estafa que enfrentaba en dos procesos judiciales presentados en su contra.

Las causas habían sido impulsadas por Adrián Goldgewicht y por otras dos personas identificadas dentro del expediente judicial. Sin embargo, antes de que el caso llegara a juicio, las partes alcanzaron una conciliación que puso fin al conflicto.

Según un comunicado emitido por el equipo del productor, el proceso se resolvió mediante una medida alterna de conciliación.

“Como parte del acuerdo, la acusación por el presunto delito de estafa ha sido solventada y retirada mediante una medida alterna de conciliación entre las partes. El señor Don Stockwell Ulloa ha cumplido con las obligaciones correspondientes, dejando a las partes plenamente resarcidas conforme a los términos del acuerdo alcanzado”, indica el comunicado oficial.

“Todas los involucrados expresan su satisfacción por haber podido resolver esta situación de manera amistosa y definitiva, evitando así la continuación de los procesos judiciales”, cita el documento.

Tras una consulta de este medio mediante mensaje de texto a Don Stockwell Ulloa, el empresario se limitó a responder: “No puedo (referirme)por el acuerdo”.