Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El reconocido productor de espectáculos Don Stockwell se presentó la mañana de este jueves a los Tribunales de Justicia del Segundo Circuito Judicial de San José, en medio de las investigaciones relacionadas con el denominado caso Éxodo.

La llegada del empresario a las instalaciones judiciales se produjo horas después de que quedara en libertad durante la madrugada, tras haber rendido declaración ante el Ministerio Público.

Foto: Sergio Espinoza.

La diligencia está relacionada con la investigación por presunta legitimación de capitales, que llevó a las autoridades judiciales a ejecutar 22 allanamientos simultáneos y detener a 20 personas, entre ellas Stockwell.

El productor fue aprehendido la mañana del miércoles durante los operativos desarrollados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Fiscalía de Narcotráfico, en distintos puntos del país.

Foto: Sergio Espinoza.

Tras recuperar su libertad, Stockwell rompió el silencio mediante un video publicado en sus redes sociales, donde agradeció las muestras de apoyo recibidas y aseguró que está dispuesto a aclarar su situación judicial.

“Les saluda Don. Un día bastante fuerte. Quiero decirle a todos, gracias por todos los buenos deseos y ya estoy en casa. Listo para luchar contra este malentendido. Es una situación donde ya pude explicar bastante ante la Fiscalía”, manifestó el empresario.

Foto: Sergio Espinoza.

El caso Éxodo continúa bajo investigación de las autoridades judiciales, que buscan determinar la posible existencia de una estructura dedicada a legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas.