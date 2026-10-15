Don Omar confirma concierto en Costa Rica con su gira mundial

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El reconocido cantante Don Omar sorprendió a sus seguidores la noche de este miércoles al confirmar oficialmente que Costa Rica está incluida en la ruta de su nueva gira internacional “The Last King World Tour”.

El anuncio fue realizado por el propio cantante durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde reveló el listado de las 17 ciudades de Latinoamérica que formarán parte de este esperado recorrido.

Aunque el artista mencionó a San José dentro de las paradas confirmadas, de momento no precisó la fecha exacta ni el recinto en el que se llevará a cabo el concierto en suelo costarricense.

Además de Costa Rica, la etapa centroamericana del tour abarcará presentaciones en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. El recorrido latinoamericano también contempla fechas en México y diversos países de Suramérica como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Paraguay.

La última presentación de Don Omar en territorio costarricense se registró en 2024 en el Estadio Nacional.