Con 119 años recién cumplidos, don José Flores Flores, vecino de Obandito de Sardinal, en Carrillo de Guanacaste, se ha convertido en un ejemplo de longevidad y vitalidad.

Su historia no solo sorprende por su edad, sino también porque aún conserva una rutina activa, una memoria privilegiada y hasta disfruta jugar dominó, donde, según su familia, casi siempre resulta ganador.

Don José es la persona más longeva del país. Cortesía corresponsal: Manuel Gutiérrez.

Nacido en 1907 en el cantón de Cañas, Guanacaste, don José nunca asistió a la escuela. A lo largo de su vida trabajó en diferentes oficios, entre ellos la corta de palma en Quepos y labores en ingenios azucareros, actividades que desempeñó durante muchos años.

Don José es la persona más longeva del país. Cortesía corresponsal: Manuel Gutiérrez.

Actualmente vive junto a su familia en Obandito de Sardinal, donde mantiene hábitos muy definidos: se levanta todos los días a las 6:00 a. m., se alimenta por sí mismo, utiliza una andadera para movilizarse y cada noche, antes de dormir, disfruta de un tradicional atol de maíz.

Don José es la persona más longeva del país. Cortesía corresponsal: Manuel Gutiérrez.

Su caso ha despertado el interés de organizaciones nacionales e internacionales, ya que, de confirmarse oficialmente su edad, se convertiría en la persona más longeva del mundo, superando el récord vigente de 116 años. Su cédula de identidad registra como año de nacimiento 1907.

Don José es la persona más longeva del país. Cortesía corresponsal: Manuel Gutiérrez.

La familia ya inició el proceso para que su edad sea certificada internacionalmente. Para ello, recopilan documentos y pruebas que serán remitidas a las organizaciones encargadas de validar este tipo de récords.

“Estamos tratando de recopilar los datos que nos está pidiendo la organización de Récord Guinness para ver si se pudiera reconocer a él a nivel de récord Guinness. Ahorita están en los trámites parte de mi familia para reunir toda la información que están solicitando”, explicó Helen Flores Arias, nieta de don José.

Don José es la persona más longeva del país. Cortesía corresponsal: Manuel Gutiérrez.

La gestión también cuenta con el apoyo de la Asociación Península de Nicoya Zona Azul y del investigador español José Antonio Rabadán Sánchez, de la Universidad de Alicante, quienes trabajan en la recopilación del expediente que permita demostrar científicamente la edad del guanacasteco.

Don José es la persona más longeva del país. Cortesía corresponsal: Manuel Gutiérrez.

El objetivo es que Costa Rica no vuelva a quedarse sin el reconocimiento internacional de uno de sus centenarios, como ocurrió con José Uriel Delgado Corrales, conocido como “Chepito”, quien vivió 121 años, pero nunca fue certificado oficialmente como el hombre más longevo del planeta.

Mientras tanto, don José continúa disfrutando de su vida con la misma sencillez que lo ha acompañado durante más de un siglo.