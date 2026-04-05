Tras la procesión del Resucitado que inició a las 9:30 a.m. en la Parroquia de Nuestra Señora de La Merced y que avanzó entre cánticos y devoción hasta su llegada a la Catedral Metropolitana de San José, a esta hora se celebra la solemne misa del mediodía en este emblemático templo capitalino.

Cientos de fieles que se unieron al recorrido ahora participan de la Eucaristía, en un ambiente de profunda espiritualidad, donde la alegría de la resurrección se transforma en oración, agradecimiento y reflexión.