El rendimiento del portero costarricense Keylor Navas en el Pumas de México no es el mejor. La noche de este domingo perdió 1 a 2 en casa ante Las Chivas Rayadas de Guadalajara. El gol felino fue de Pedro Vite al 48’. Por el rebaño sagrado anotaron Armando González (55’) y Daniel Aguirre (90’).

Muy malos números registra Pumas que suma ya cuatro partidos son conocer la victoria, desde que 1 a 4 de visita a Mazatlán. Luego sus resultados fueron empate 1 a 1 con Tigres, caída 3 a 1 ante Juárez, derrota 4 a 1 con América y este nuevo traspié 1 a 2 ante Chivas.

En total a Keylor Navas le han anotado 10 goles en los últimos cuatro encuentros.