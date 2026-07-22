Dólar repunta después de registrar un valor mínimo histórico

El precio del dólar mostró un repunte de casi ¢3 en apenas dos jornadas, luego de tocar un mínimo histórico de ¢449,95 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex).

En la última sesión de negociación, la cotización del Monex cerró en ¢452,62, una recuperación frente al mínimo alcanzado. Sin embargo, el comportamiento de 2026 mantiene una tendencia descendente, ya que la divisa acumula una caída cercana a los ¢48 en lo que va del año y sigue bajo la presión de un exceso de oferta en el mercado cambiario.

“La semana anterior correspondió a la quincena donde se acostumbra que los empresarios hagan cambio de moneda de dólares por colones para hacerle frente a pagos propios como los salarios o el pago del Impuesto al Valor Agregado.

Se tuvo una rebaja marginal, pero marcó un mínimo particularmente en el mercado mayorista”, explicó Vidal Villalobos, asesor económico de Grupo Prival.

Dicho comportamiento generó una reacción por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR), que intervino durante cinco días consecutivos con compras de estabilización que, en conjunto, sumaron más de $100 millones para evitar una caída mayor en el tipo de cambio.

“En esta semana ya se notan flujos menores, a pesar de que estamos en temporada alta de turismo y menor intervención por parte del Banco Central”, agregó Villalobos.

Para Carlos Valerín, asesor económico y experto en mercado cambiario, la mayor presión ocurrió durante febrero, marzo y abril, meses en los que confluyeron factores estacionales como el ingreso de divisas, el pago de impuestos y una fuerte oferta de dólares, situación que posteriormente comenzó a moderarse.

“Es un monto importante, especialmente si lo comparamos con 2025, cuando el tipo de cambio tuvo mayor estabilidad. Este año tiene tintes muy de 2022 y 2023, donde vimos una caída muy fuerte”, señaló.

Además, considera que, aunque el Gobierno ha hecho un mayor requerimiento de divisas por el aumento de la factura petrolera, que asciende a $1.358 millones en los primeros seis meses del año, el país mantiene varios factores para que el tipo de cambio conserve una tendencia a la baja.

“El tipo de cambio va a estar más estable de lo que vimos en la primera mitad del año, pero igual con una tendencia a la baja. Los valores fundamentales no han cambiado, la Tasa de Política Monetaria no ha sufrido cambios y el precio del petróleo pierde un poquito la relevancia con la disminución en los precios internacionales. Tenemos que entender que Costa Rica tiene un modelo de zonas francas y exportaciones que generan una gran afluencia de dólares”, comentó Valerín.

Los datos del Banco Central muestran que el superávit cambiario en ventanillas continúa creciendo. Entre enero y julio de este año el excedente suma $4.325 millones, superior a los $4.025 millones registrados en igual periodo de 2025.

Ese indicador refleja que las entidades financieras compran muchos más dólares de los que venden al público, alimentando la presión para que la moneda estadounidense continúe perdiendo valor.

“Sigue habiendo dos dinámicas: primero, un exceso de dólares que se alimenta con la caída del tipo de cambio, porque las transnacionales cada vez tienen que traer más dólares para atender sus gastos en colones. Además, sigue generándose un exceso de dólares por el sector exportador y por el endeudamiento del Gobierno Central, que reduce su demanda de divisas”, afirmó Daniel Ortiz, economista y socio de Cefsa.

Ante la presión bajista, el Banco Central ha incrementado su participación en el mercado.

Las estadísticas muestran que las intervenciones cambiarias alcanzan $1.627 millones en lo que va del año, muy por encima de los $151 millones registrados durante todo 2024.