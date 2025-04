El tipo de cambio bajó ¢4 en promedio, entre el miércoles y el viernes de la presente semana. El precio pasó de los ¢515 a los ¢509, por dólar, e incluso en algunos bancos la reducción es mayor pues llegó a ubicarse en los ¢518, por dólar.

La referencia del Banco Central para el precio del dólar en ventanilla resulta beneficiosa para todos aquellos que requieren comprar la divisa para viajar tomando en cuenta la cercanía de la Semana Santa. Ante una consulta de Diario Extra, el economista, Vidal Villalobos expresó que el comportamiento podría responder a la cercanía con la próxima quincena de pago.

El requerimiento de dinero es tanto para cancelar la planilla en el caso de los patronos o algunas empresa, como para la cancelación de impuestos.

“Como viene la Semana Santa es probable que se adelante con más tiempo el cambio de dólares a colones, ya que la otra semana muchas personas no estarán y por tanto adelantaron el cambio de moneda”, acotó. Hasta ahora, el dólar no ha mostrado picos al alza o la baja de manera abrupta. No obstante, existe cierta incertidumbre acerca de qué pasará con la divisa de cara a la incertidumbre en mercados internacionales.