Doctoras y doctores ticos se convierten en goleadores

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Una gran participación tuvieron las selecciones nacionales de fútbol médico de Costa Rica en el IX Torneo Nacional Médico de Fútbol, el cual se realizó en Colombia.

Tuvimos representación en masculino y femenino. Las damas llegaron a la final ante el equipo de Antioquia y terminaron llevándose el subcampeonato. Ellas son dirigidas por Carol Sánchez y Dinnia Díaz, exjugadoras de la Selección de Costa Rica.

Los varones empataron 1-1 en la final y por penales se llevaron la copa tras un 5 a 4. Los muchachos del profesor Raúl Tenorio dejaron en el camino a 5 rivales, cuatro de ellos campeones en las ediciones anteriores.

Este es un gran avance y una excelente preparación, de cara al Mundial de Fútbol Médico que se realizará en

Costa Rica, en el Proyecto Goal, este 2026.

El proyecto es liderado por el Doctor César Molina, Director General de CR FutMed y cirujano pediátrico.