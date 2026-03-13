La inteligencia artificial comienza a abrirse espacio en las aulas con aplicaciones concretas que van desde generar materiales didácticos hasta adaptar contenidos según el nivel de cada estudiante.

Ese es el objetivo de la guía “Inteligencia Artificial en clase”, un documento que plantea escenarios prácticos para que el profesorado utilice estas herramientas dentro del proceso educativo, tanto en la planificación de lecciones como en la evaluación y el desarrollo del pensamiento crítico.

La guía fue elaborada para promover el uso responsable de la tecnología en educación y cuenta con la participación del Ministerio de Educación Pública (MEP), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (Ulacit).

El documento explica que la tecnología ya forma parte del entorno educativo y que puede convertirse en una herramienta pedagógica si se utiliza con objetivos claros.

Aplicando la IA en el aula

Uno de los apartados centrales es el capítulo 4, donde se presentan escenarios concretos para integrar la inteligencia artificial en clases.

La guía describe cómo estas herramientas pueden ayudar a generar materiales didácticos, diseñar ejercicios adaptados o apoyar el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Según el documento, la IA permite incluso personalizar contenidos para distintos niveles de comprensión dentro de un mismo grupo.

Entre los ejemplos planteados se incluye el uso de plataformas digitales para adaptar textos a diferentes edades, crear ejercicios matemáticos con distintos niveles de dificultad o generar actividades interactivas sobre temas como biodiversidad o historia nacional.

También se menciona la posibilidad de crear materiales inclusivos, como glosarios bilingües para comunidades indígenas o versiones auditivas de contenidos educativos, con el fin de facilitar el acceso al aprendizaje para estudiantes con necesidades diversas.

Proyectos y evaluaciones innovadoras

También se aborda el uso de inteligencia artificial en proyectos educativos interdisciplinarios y en nuevas formas de evaluación.

“La IA no solo simplifica tareas individuales: también transforma cómo se diseñan proyectos educativos y se evalúa el aprendizaje”, señala el documento.

Entre las propuestas se incluyen proyectos que integren distintas asignaturas mediante el uso de tecnología, como investigaciones sobre biodiversidad costarricense, análisis históricos o iniciativas relacionadas con desarrollo sostenible.

El texto explica que este tipo de metodologías permite conectar áreas como ciencias, estudios sociales, arte y tecnología, con el fin de desarrollar habilidades como creatividad, investigación y resolución de problemas.

Además, la dicha tecnología puede apoyar distintos tipos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa al generar ejercicios personalizados o analizar errores frecuentes de los estudiantes para reforzar contenidos específicos.

Responsabilidad ética

La ética no pasa de lado, ya que el capítulo 6 advierte que el uso de estas herramientas también plantea desafíos éticos que deben abordarse dentro del aula.

El documento señala que se puede generar errores, reproducir sesgos o difundir información incorrecta si no se verifica adecuadamente.

“Los actores del proceso educativo enfrentan un desafío fundamental: no solo prepararse para usar estas herramientas, sino comprenderlas, cuestionarlas y aplicarlas con integridad”, destaca la guía.

Por ello, el texto recomienda que los docentes promuevan el análisis crítico de la información generada por IA y enseñen al estudiantado a contrastarla con fuentes confiables.

No obstante, y pese a lo anterior, el experto en privacidad de datos y derecho digital, Mauricio Garro, considera que la guía representa un avance, aunque todavía se queda corta frente a los retos que implica integrar la inteligencia artificial en el sistema educativo.

A su criterio, el documento debe verse como un primer paso dentro de un proceso más amplio que debería conducir a la creación de un modelo educativo más estructurado sobre tecnologías digitales.

¿Qué propone la guía?

• Escenarios prácticos para usar IA en la planificación de clases.

• Ejemplos de actividades interactivas y materiales personalizados.

• Proyectos interdisciplinarios que integran tecnología y distintas asignaturas.

• Herramientas para crear evaluaciones adaptativas y retroalimentación inmediata.

• Recomendaciones para evitar plagio y proteger datos de estudiantes.

• Estrategias para fomentar pensamiento crítico frente a contenidos generados por IA.

Mauricio Garro Experto en privacidad y derecho digital

“La guía que presenta el MEP me parece un instrumento valioso y es de aplaudir el esfuerzo. Sin embargo, no refleja una intención de un proyecto formal y comprensivo directamente relacionado con las estructuras educativas. Es una guía, un instrumento de reflexión para docentes, muy general y sencillo”.