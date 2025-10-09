Un 52% de los docentes de III Ciclo (lo que corresponde a quienes enseñan los grados 7°, 8° y 9°) asegura haber hecho uso de la Inteligencia Artificial en su trabajo, cifra mayor al promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económicos (OCDE), el cual es de 36%.

Así lo revela el Estudio Internacional de la Enseñanza y del Aprendizaje (Talis por sus siglas en inglés), elaborado por dicha organización.

Sin embargo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que actualmente no existe una directriz formal que regule su uso.

“Todavía no está la directriz, pero se está formulando y estamos capacitando al docente. Además, estos datos de Talis muestran que no es solo una opción, sino una realidad: más del 50% de los docentes de secundaria ya la utilizan”, expresó el ministro de Educación, José Leonardo Sánchez.

El jerarca explicó que la capacitación se brinda a través del Instituto de Desarrollo Profesional (IDP) mediante clases virtuales.

Sánchez destacó que el uso de la inteligencia artificial se orienta principalmente hacia la mediación pedagógica, aunque reconoció la necesidad de contar con una directriz clara para su regulación. Asimismo, subrayó que esta herramienta podría contribuir a reducir la sobrecarga laboral que actualmente enfrentan muchos docentes.

“Probablemente la inteligencia artificial, en este caso particular, puede contribuir significativamente a reducir la carga laboral del docente. Porque si se utiliza de manera adecuada y eficiente, puede agilizar muchos procesos como la recepción de información, la revisión de tareas en clase, la calificación de exámenes y la organización de actividades. Creo que puede ser un acelerador de esas funciones, pero por eso la capacitación es tan importante: para que el desarrollo y el uso de estas herramientas se dé de forma fundamentada y responsable”, señaló.

Hay que recordar que el Estado de la Educación en su Décimo Informe evidenció que desde 2020 a 2024 más de 11 mil docentes solicitaron un cambio de funciones por recarga laboral.

La directriz

El ministro afirmó que esta tecnología llegó para quedarse y que, en sus palabras, “no se puede hacer la vista gorda”. Por ello, aseguró a Diario Extra que el Ministerio sí tiene previsto emitir una directriz oficial para regular su uso en el ámbito educativo.

“Propuse que en los próximos meses se emita una directriz para acompañar al personal docente en el uso correcto y responsable de la inteligencia artificial, ya que, si se emplea de forma inadecuada, puede resultar perjudicial; sin embargo, bien utilizada, puede convertirse en una herramienta muy eficiente para la gestión del profesorado”, señaló.

Resultados

Más de los resultados en el rubro de inteligencia artificial destaca que el personal docente tiende a utilizar la IA para aprender y resumir un tema de forma eficiente (77%), generar planes de lecciones o actividades (71%) y apoyar a estudiantes con necesidades educativas especiales (56%).

Además, el uso menos frecuente de la IA es generar texto para los comentarios de estudiantes o las comunicaciones entre las personas encargadas y tutoras (42%), evaluar o calificar el trabajo de estudiantes (36%) y revisar los datos sobre la participación o el rendimiento del estudiantado (32%).

Sobre las pruebas Talis

• Estas pruebas son elaboradas por la OCDE y es la primera vez que Costra Rica participa.

• Busca generar indicadores de los docentes y demás personal parta comparaciones y perspectivas válidas.

• Se estudian temas como prácticas laborales, aprendizaje y desarrollo del docente, uso de tecnología.

• También valoran percepciones ocupacionales, entornos institucionales y características del personal docente.