Docentes ticos casi duplican horas de clase frente al promedio de otros países

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Los docentes costarricenses imparten más horas de clase al año que el promedio de sus colegas de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según el informe Education at a Glance 2026, que analiza distintos indicadores de los sistemas educativos.

En Costa Rica, los profesores de primaria tienen una carga lectiva anual típica de 1.234 horas, mientras que el promedio de la OCDE es de 770 horas. La diferencia alcanza las 464 horas al año.

La brecha es todavía mayor en secundaria porque los docentes de educación secundaria baja imparten 1.274 horas anuales, frente a las 710 horas que registra, en promedio, la OCDE. Esto representa una diferencia de 564 horas.

Graciela Herrera Villalobos, docente e investigadora de la Universidad Nacional (UNA), considera que una eventual modificación del calendario escolar podría aprovecharse para fortalecer la capacitación docente, siempre que exista una planificación clara y se atiendan las necesidades reales del personal educativo.

“Si las capacitaciones no se desarrollan con sostenibilidad, entonces no va a cumplir la función que debería tener. Tienen que ser muy planificadas por parte del Ministerio de Educación Pública”.

Herrera también señaló que los cambios deben contemplar acciones para mejorar las condiciones laborales.

“Tiene que promoverse programas de salud integral para las personas docentes para hacer mejores ambientes educativos. También hay que priorizar la regulación de las carreras de educación en cuanto a formación inicial”, añadió.

La carga lectiva supera el promedio internacional

Los datos forman parte de los indicadores sobre las condiciones de trabajo del personal docente incluidos por la OCDE en su análisis de Costa Rica.

El informe señala que las horas de enseñanza corresponden al tiempo que los docentes destinan a impartir clases y no necesariamente representan la totalidad de su jornada laboral.

Además de las horas frente a los estudiantes, las labores docentes pueden incluir preparación de lecciones, evaluación, reuniones y otras tareas relacionadas con la enseñanza.

La investigadora también relaciona la carga laboral con otras condiciones que afectan el desempeño docente, entre ellas la falta de recursos, el desgaste profesional y el poco reconocimiento social que perciben quienes ejercen esta labor.

“Tenemos un 80% de personas que están desgastadas y un 85% de las personas docentes ven que socialmente su labor no es reconocida. Entonces, tenemos docentes que colapsan frecuentemente por todas las condiciones laborales”, afirmó Herrera.

Ante este panorama, Herrera plantea que las políticas públicas deben incluir mayor financiamiento, revisar las diferencias salariales y fortalecer la capacitación docente.

La comparación muestra que la cantidad de horas lectivas de los educadores costarricenses se encuentra por encima del promedio registrado entre los países de la organización, tanto en primaria como en secundaria baja.

En primaria, la diferencia entre Costa Rica y el promedio de la OCDE supera las siete horas semanales si se distribuye el total anual en 40 semanas de trabajo. En secundaria baja, la diferencia también supera las 14 horas semanales bajo ese mismo cálculo.

Recomendaciones de la académica