Docentes mantendrán huelga por falta de pago desde febrero

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Docentes del Colegio Ingeniero Alejandro Quesada Ramírez, en Concepción de La Unión, Cartago, se mantendrán en huelga como medida de presión ante el atraso en el pago de dos lecciones de planeamiento que, según denuncian, se les adeudan desde febrero.

La protesta involucra a unos 30 funcionarios del centro educativo, quienes solicitan la intervención de la supervisión y de la Dirección Regional de Educación para buscar una solución al problema salarial.

Según una docente de la institución, 15 profesores son los afectados directamente por el impago de las lecciones de planeamiento. Los educadores aseguran que han realizado gestiones ante la Dirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio de Educación Pública (MEP) y otras dependencias, además de enviar una carta al jerarca de Educación.

Sin embargo, afirman que las respuestas recibidas hasta ahora señalan una falta de presupuesto y no establecen una fecha concreta para cancelar los montos pendientes.

Reclaman pago por labores de planeamiento

La docente explicó que estas lecciones corresponden a tiempo de trabajo destinado a preparar clases, elaborar y revisar instrumentos de evaluación, crear materiales didácticos y diseñar estrategias para atender las necesidades educativas de los estudiantes.

Según indicó, esas funciones se realizan en muchas ocasiones fuera del horario destinado a impartir lecciones.

“Desde el mes de febrero y hasta la fecha hemos dejado de percibir esta parte del salario”, manifestó la funcionaria.

Los docentes sostienen que no se trata de un pago por una labor que no realizan, sino de un reconocimiento salarial relacionado con tareas propias de su trabajo.

Los educadores indicaron que mantendrán el paro hasta recibir por escrito una respuesta formal. La administración, por su parte, convocó a los grupos a clases con normalidad.