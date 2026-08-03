Docentes dejaron las aulas para asistir a actividad sindical que incluyó un rodeo

Docentes de la Dirección Regional de Educación (DRE) Norte-Norte se ausentaron de sus centros educativos el pasado 3 de julio para asistir a una actividad sindical de salud ocupacional organizada por el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), la cual incluyó un rodeo como parte de la jornada.

Fotografías en poder de este medio muestran a algunos participantes en esa actividad junto al presidente del sindicato, Gilbert Díaz.

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó que la asistencia fue posible gracias a una licencia sindical otorgada al amparo del artículo 13 de la III Convención Colectiva.

Se hizo en la Dirección Regional de Educación (DRE) Norte-Norte, en Upala.



“El MEP podrá otorgar licencias con goce de salario para que las personas afiliadas y dirigentes participen en procesos de capacitación y formación sindical, organizados o avalados por SEC, ANDE, SITRA- COME y APSE, tanto a nivel nacional como internacional, siempre y cuando estas licencias no perjudiquen el funcionamiento eficaz del servicio educativo”, dice la Convención Colectiva.

La autorización no consistió en permisos individuales, sino en un permiso colectivo para personas afiliadas al SEC que fueran previamente acreditadas por la organización sindical y cumplieran con los requisitos establecidos por la cartera.

Licencia para capacitación

La autorización fue gestionada por el SEC mediante el oficio SG-P-28-2026 para participar en el “Taller de Capacitación y Formación Sindical, Seguridad Social y Salud Ocupacional”, programado para el 3 de julio en Upala.

Según la respuesta dada por el MEP a este medio, la licencia quedó condicionada a que el sindicato entregara la nómina de participantes y a que cada funcionario informara previamente a su jefatura, presentara un plan alternativo de trabajo cuando correspondiera y entregara posteriormente un comprobante de asistencia.

La cartera también indicó que cualquier eventual incumplimiento de esas condiciones debe verificarse mediante el procedimiento administrativo correspondiente y respetando el debido proceso.

Tras recibir consultas de prensa sobre la presencia de docentes en un rodeo durante esa fecha, el MEP solicitó al sindicato un informe para explicar si esa actividad formó parte del programa autorizado de capacitación y salud ocupacional.

SEC defiende actividad recreativa

En la respuesta enviada al Ministerio, el SEC sostuvo que el rodeo integró una actividad lúdica diseñada dentro de un enfoque de salud ocupacional, orientado a reducir el estrés, la fatiga emocional y otros riesgos psicosociales que enfrentan los trabajadores de la educación.

El sindicato argumentó que la salud ocupacional no se limita a la prevención de accidentes laborales, sino que también comprende el bienestar físico, mental y social de las personas trabajadoras.

Bajo ese criterio, señaló que las actividades recreativas, culturales y de convivencia pueden contribuir a fortalecer las relaciones interpersonales, mejorar el clima organizacional y favorecer la salud mental. Asimismo, aseguró que la actividad se desarrolló bajo condiciones de seguridad, fue de participación voluntaria y que los asistentes no participaron en pruebas propias del rodeo, como la monta de toros o caballos bravos.

Según el informe remitido al MEP, las personas funcionarias asistieron como parte de una jornada de integración y recreación incluida dentro del programa de bienestar laboral promovido por el sindicato.

El SEC también indicó que los participantes presentaron los comprobantes de asistencia y los planes de trabajo alternativos correspondientes para garantizar la continuidad de las lecciones durante su ausencia.