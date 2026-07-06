Docentes debatirán el impacto de la IA en la enseñanza del inglés

La inteligencia artificial y su impacto en la educación serán el eje central de la 41.ª Conferencia Nacional para Profesores de Inglés (NCTE 2026), un encuentro que reunirá a especialistas nacionales e internacionales los próximos 8 y 9 de julio para analizar las nuevas tendencias en la enseñanza del idioma.

La actividad, organizada por el Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), se desarrollará en modalidad híbrida desde sus instalaciones en Los Yoses y contará con la participación de expertos de Costa Rica, Estados Unidos, México y Reino Unido.

Bajo el lema “Empowering ELT: Digital Shifts, Human Connections, & Impactful AI Use”, la conferencia ofrecerá más de 20 horas de desarrollo profesional certificado, conferencias magistrales, talleres especializados y seis webinars interactivos dirigidos a docentes de inglés, coordinadores académicos, estudiantes universitarios y profesionales vinculados con la enseñanza del idioma.

Conferencia Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN). Foto: cortesía.

Uno de los principales temas será el uso de la inteligencia artificial en las aulas, donde se presentarán herramientas, estrategias y experiencias para integrar esta tecnología en los procesos de enseñanza sin dejar de lado el componente humano del aprendizaje.

“Hoy los docentes enfrentan el desafío de preparar a sus estudiantes para un mundo donde la inteligencia artificial forma parte de la vida cotidiana y profesional. Esto exige nuevas metodologías, nuevas competencias y una reflexión permanente sobre cómo aprovechar la tecnología sin perder los elementos humanos que hacen posible un aprendizaje significativo”, señaló Lilly Sevilla, directora académica del Centro Cultural Costarricense Norteamericano y líder del Comité Organizador de la NCTE 2026.

Foto: Archivo.

Además de la inteligencia artificial, la agenda incluirá temas relacionados con evaluación educativa, educación inclusiva, ciudadanía global, pensamiento crítico, formación docente y metodologías para la enseñanza del inglés en niños.

La conferencia fue declarada de Interés Educativo por el Ministerio de Educación Pública (MEP), reconocimiento que destaca su aporte al fortalecimiento del desarrollo profesional de los docentes y a la enseñanza del idioma en el país.

Desde su creación en 1984, la Conferencia Nacional para Profesores de Inglés se ha posicionado como uno de los principales espacios de actualización profesional para educadores en Costa Rica y la región, promoviendo el intercambio de conocimientos y la innovación pedagógica.

“Durante más de cuatro décadas, la Conferencia Nacional para Profesores de Inglés se ha consolidado como un referente para la actualización y el desarrollo profesional de los docentes de inglés en Costa Rica. Creemos firmemente que invertir en la formación continua de quienes educan genera un impacto que trasciende las aulas, beneficiando a miles de estudiantes y fortaleciendo las competencias que el país necesita para afrontar los retos de un entorno cada vez más global e interconectado”, agregó Sevilla.

Los organizadores informaron que las inscripciones ya se encuentran abiertas e invitaron a docentes, investigadores, estudiantes universitarios y profesionales del sector educativo a participar en este encuentro académico.