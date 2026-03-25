Docentes creen que sindicatos no atienden problemas clave

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un 48% de las personas docentes considera que los sindicatos no están atendiendo los grandes problemas que enfrenta el magisterio nacional, según los resultados de una encuesta aplicada a educadores de todo el país.

El dato refleja una percepción crítica sobre la capacidad de estas organizaciones para responder a las principales necesidades del sector.

El estudio fue realizado por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (Colypro), mediante un cuestionario en línea que recopiló 6.945 respuestas de docentes. La investigación analizó percepciones sobre afiliación, participación sindical, confianza en las organizaciones y la efectividad de sus acciones.

De acuerdo con el informe, aunque el sindicalismo mantiene presencia en el sector educativo, existe una parte significativa del profesorado que cuestiona su papel frente a los desafíos actuales. El documento señala que un 48% considera que los sindicatos no están atendiendo los grandes temas que afectan al magisterio nacional.

A pesar de estas percepciones, la afiliación sindical sigue siendo alta. El 75% de las personas encuestadas indicó estar afiliada a al menos una organización gremial.

El análisis concluye que el sindicalismo docente enfrenta desafíos importantes para fortalecer su legitimidad y capacidad de incidencia, especialmente en áreas como la representación efectiva, la transparencia y la respuesta a los problemas estructurales que afectan al gremio.

¿Qué dicen los sindicatos?

Grupo Extra consultó a tres sindicatos del magisterio: la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC). Sin embargo, al cierre de esta edición, únicamente el SEC había emitido un criterio.

“No solo es improcedente, sino abiertamente irresponsable, Se trata de una intromisión inaceptable en un ámbito que no le corresponde, violentando la autonomía sindical y evidenciando una preocupante desviación de sus funciones”, aseguró Gilberth Díaz, presidente de dicha organización sindical.

Además, agregó que el presidente de Colypro, César Toruño, carece de autoridad moral, técnica y legal para “posicionarse” como un evaluador de los sindicatos.

“Pretender hacerlo no solo es un exceso, sino que revela una agenda ajena a los intereses reales del magisterio nacional”, concluyó.