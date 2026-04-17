Docentes con discapacidad visual denuncian falta de apoyo

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Docentes con discapacidad visual denunciaron malas condiciones laborales y la falta de nombramientos al comparecer ante la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea Legislativa, donde también señalaron fallas estructurales en el Ministerio de Educación Pública (MEP), especialmente en la formación en discapacidad dentro de la institución.

El grupo, liderado por Jonathán González, expuso lo que califica como una vulneración sistemática de derechos.

Según señalaron, el MEP prioriza el cumplimiento de cuotas establecidas en la Ley 8862 por encima de garantizar condiciones dignas de permanencia laboral, lo que deriva en nombramientos en centros educativos con barreras de accesibilidad.

Entre los principales reclamos, están la ausencia de capacitación en materia de discapacidad y derechos humanos dentro del régimen disciplinario, lo que, a su criterio, provoca que los casos sean abordados como situaciones administrativas genéricas y no como posibles actos de discriminación.

También señalaron una presunta resistencia institucional para aplicar ajustes razonables de forma oportuna e individualizada.

Los docentes denunciaron además un “ciclo de impunidad”, caracterizado por investigaciones internas superficiales y el incumplimiento de resoluciones de la Sala Constitucional.

Indicaron que, en algunos casos, han tenido que recurrir en múltiples ocasiones a instancias judiciales para lograr avances mínimos en sus condiciones laborales.

Asimismo, advirtieron sobre limitaciones en el equipo institucional encargado de atender a funcionarios con discapacidad, señalando atrasos en valoraciones técnicas y falta de recursos para ejecutar recomendaciones en los centros educativos.

¿Qué dice la cartera?

Por su parte, autoridades del MEP, específicamente la viceministra Administrativa, Sofía Ramírez, defendieron su accionar y aseguraron que la institución opera bajo un modelo social y de derechos humanos, respaldado por la Ley 8661.

Indicaron que cuentan con un equipo especializado desde 2022 y un protocolo que incluye entrevistas, visitas técnicas y emisión de informes para determinar ajustes necesarios.

No obstante, reconocieron que existe un subregistro de docentes con discapacidad, pese a que actualmente tienen identificadas a 307 personas en el sistema.